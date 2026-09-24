UNIFY Group (ex Reworld Media) : Invitation, visioconférence dédiée aux actionnaires individuels et investisseurs le 15/10 à 18h

À l’occasion de la publication de ses résultats semestriels 2026, UNIFY Group (ALUNI, ex-Reworld Media) convie les actionnaires individuels et investisseurs à une visioconférence présentée par Gautier Normand, Directeur général, et Anne-Cécile Balland, Directrice financière.
Jeudi 15 octobre 2026 à 18h
À l’ordre du jour :
- Présentation de l’activité et des performances du 1er semestre 2026
- Ambition stratégique d’un Groupe diversifié -Informer, Former, Rencontrer-
- Session de questions-réponses en direct avec les dirigeants
(...)
Lien d'inscription disponible dans le communiqué
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