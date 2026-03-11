Unifirst grimpe après l'acquisition de Cintas pour 5,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions d'Unifirst UNF.N ont augmenté de ~9% à $281 avant le marché, après que le distributeur d'uniformes Cintas CTAS.O ait accepté d'acheter un rival plus petit dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 5,5 milliards de dollars

** CTAS a offert un total de 310,00 $ par action, ce qui représente une prime d'environ 20 % par rapport à la dernière clôture d'UniFirst

** CTAS a baissé de 1,8 % après l'annonce

** L'accord intervient après qu'UniFirst a repoussé les approches précédentes d'un prétendant basé à Cincinnati

** À la dernière clôture, l'action UNF a progressé de 33,7 % depuis le début de l'année, après une hausse de 12,7 % en 2025