 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 230,00
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UniFirst chute après des prévisions à la baisse pour l'exercice 2026
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du fournisseur d'uniformes UniFirst UNF.N en baisse de ~8% à $159,92

** Prévisions de revenus et de bénéfices annuels inférieures aux attentes, dans un contexte d'incertitude macroéconomique qui assombrit les dépenses de consommation aux États-Unis

** La société prévoit des revenus pour l'exercice 2026 entre 2,48 et 2,5 milliards de dollars, contre des estimations de 2,51 milliards de dollars; elle prévoit un BPA entre 6,58 et 6,98 dollars, inférieur aux estimations de 8,69 dollars - données compilées par LSEG

** Cependant, les revenus du 4ème trimestre de 614,4 millions de dollars ont battu les estimations de 606,97 millions de dollars; le BPA ajusté de 2,28 dollars a dépassé les attentes de 2,12 dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a chuté de 6,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

UNIFIRST CORP
160,000 USD NYSE -7,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank