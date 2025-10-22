UniFirst chute après des prévisions à la baisse pour l'exercice 2026

22 octobre - ** Les actions du fournisseur d'uniformes UniFirst UNF.N en baisse de ~8% à $159,92

** Prévisions de revenus et de bénéfices annuels inférieures aux attentes, dans un contexte d'incertitude macroéconomique qui assombrit les dépenses de consommation aux États-Unis

** La société prévoit des revenus pour l'exercice 2026 entre 2,48 et 2,5 milliards de dollars, contre des estimations de 2,51 milliards de dollars; elle prévoit un BPA entre 6,58 et 6,98 dollars, inférieur aux estimations de 8,69 dollars - données compilées par LSEG

** Cependant, les revenus du 4ème trimestre de 614,4 millions de dollars ont battu les estimations de 606,97 millions de dollars; le BPA ajusté de 2,28 dollars a dépassé les attentes de 2,12 dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a chuté de 6,5 % depuis le début de l'année