UniCredit va céder une partie de ses activités en Russie
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 13:10
Cet accord accélère le recentrage des opérations d'UniCredit en Russie, principalement autour des paiements internationaux, notamment en EUR et en USD pour des clients non officiels occidentaux et russes.
La transaction prévoit la scission d'une partie des activités d'AO Bank en une "nouvelle banque" qui restera détenue à 100% par UniCredit, tandis que les activités restantes passeront sous le contrôle à 100% de l'investisseur.
L'opération devrait présenter, pour l'établissement bancaire italien, un bénéfice global en capital d'environ 35 points de base et générer un impact cumulatif négatif sur le compte de résultat d'environ 3,0 à 3,3 MdsEUR.
La clôture de la transaction est prévue au 1er semestre 2027 et est soumise à la signature de documents contraignants, à la mise en oeuvre de la scission et à l'approbation des autorités de régulation concernées.
Valeurs associées
|71,530 EUR
|MIL
|+0,83%
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