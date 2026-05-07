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UniCredit va céder une partie de ses activités en Russie
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 13:10

UniCredit annonce la signature d'un accord non contraignant pour la vente d'une partie de sa filiale russe AO Bank à un "investisseur privé bien établi aux Émirats arabes unis, ayant de longs liens avec la communauté institutionnelle et commerciale locale".

Cet accord accélère le recentrage des opérations d'UniCredit en Russie, principalement autour des paiements internationaux, notamment en EUR et en USD pour des clients non officiels occidentaux et russes.

La transaction prévoit la scission d'une partie des activités d'AO Bank en une "nouvelle banque" qui restera détenue à 100% par UniCredit, tandis que les activités restantes passeront sous le contrôle à 100% de l'investisseur.

L'opération devrait présenter, pour l'établissement bancaire italien, un bénéfice global en capital d'environ 35 points de base et générer un impact cumulatif négatif sur le compte de résultat d'environ 3,0 à 3,3 MdsEUR.

La clôture de la transaction est prévue au 1er semestre 2027 et est soumise à la signature de documents contraignants, à la mise en oeuvre de la scission et à l'approbation des autorités de régulation concernées.

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