UniCredit: trimestriels record, l'offre sur BPM est abandonnée information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 11:27









(Zonebourse.com) - L'action UniCredit s'adjuge plus de 4% mercredi matin à la Bourse de Milan suite à la publication de résultats 'record' au titre du deuxième trimestre, mais surtout dans la foulée de l'annonce de l'abandon de son projet d'acquisition de BPM, une opération qui suscitait la réticence du gouvernement italien depuis quelques mois.



Dans un communiqué publié hier soir, le groupe bancaire justifie sa décision par les inquiétudes ayant trait à la mise en oeuvre par Rome d'un dispositif connu sous le terme de 'pouvoir d'or' susceptible de permettre à l'Etat d'imposer un certain nombre de conditions contraignantes dans l'hypothèse d'un rapprochement entre les deux établissements.



'Ma responsabilité première est d'agir dans les meilleurs intérêts d'UniCredit et de ses actionnaires', a rappelé le directeur général du groupe, Andrea Orcel.



'L'incertitude persistante entourant les prérogatives de ce dispositif n'allait ni dans un sens ni dans l'autre', a-t-il estimé.



Pour les analystes d'Oddo BHF, il s'agit d'une 'demi surprise' au vu des développements peu favorables qui animaient le dossier depuis quelques semaines, et qui avaient amené Andrea Orcel à estimer à 20% à peine la probabilité d'une issue positive de l'offre sur Banco BPM.



'Cela devrait conduire UniCredit à rapidement envisager une alternative à cette option M&A de façon à offrir à ses actionnaires une proposition suffisamment attractive en matière d'usage de son excès de capital', estime la banque privée.



Problème, le chancelier allemand Merz a lui aussi fait part de son opposition au scénario d'un possible rapprochement entre UniCredit et Commerzbank, tout comme l'avaient précédemment fait la direction et les syndicats du groupe bancaire germanique.



Chez Deutsche Bank, on évoque une décision 'tactique' qui pourrait permettre à UniCredit de se ménager davantage de flexibilité avant de formuler une nouvelle offre à l'avenir, compte tenu de la faible valorisation affichée par Banco BPM.



A noter qu'UniCredit a fait état ce matin de résultats 'record' au titre de son deuxième trimestre, avec un bénéfice net hors exceptionnels qui s'est monté à 2,9 milliards d'euros, une performance qui conduit le groupe à désormais prévoir un profit net de l'ordre de 10,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



Suite à ces annonces, l'action grimpait de 4,8% mercredi matin pour renouer avec des plus hauts historiques depuis 2011.





