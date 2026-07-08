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UniCredit revendique près de 47,6% du capital de Commerzbank après son offre
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 10:02

UniCredit annonce qu'à la suite de son offre publique d'achat volontaire sur Commerzbank, des actions représentant 17,60% du capital social en circulation de Commerzbank ont été apportées, un chiffre bien supérieur à ses attentes initiales.

Avec la participation déjà détenue directement de 26,77% et les instruments financiers qui confèrent le droit d'exiger une livraison physique représentant une participation de 3,22%, l'établissement italien revendique une participation de 47,59% au capital de la banque allemande.

Ce pourcentage de 47,59% correspond à 49,65% des droits de vote de Commerzbank, les actions autodétenues par Commerzbank ne conférant pas de droits de vote. L'annulation prévue de ces actions autodétenues doit porter la participation d'UniCredit à 49,65% du capital.

Pour rappel, UniCredit a lancé, le 5 mai dernier, une offre volontaire d'échange d'actions sur les actions Commerzbank, en vue de porter sa participation à plus de 30% du capital de l'établissement allemand, mais sans objectif d'en prendre le contrôle par ce biais.

Cette offre, qui devait s'achever le 20 juin, a fait l'objet d'une "période d'acceptation supplémentaire" jusqu'au 3 juillet. La fin des périodes d'offre publique représente une étape supplémentaire dans la mise en oeuvre de l'investissement stratégique d'UniCredit dans Commerzbank.

UniCredit ajoute qu'il "continue de chercher à s'engager de manière constructive avec l'ensemble des parties prenantes concernées, tout en poursuivant les procédures réglementaires et prudentielles nécessaires dans le cadre de son investissement".

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