UniCredit repasse à l'offensive sur Commerzbank
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 08:40
UniCredit a annoncé lundi matin le lancement prochain d'une offre volontaire d'échange d'actions sur Commerzbank. L'initiative vise à franchir le seuil de 30% prévu par la réglementation allemande et à faciliter un dialogue "constructif" avec Commerzbank et ses parties prenantes dans les prochaines semaines. La banque italienne assure ne pas viser une prise de contrôle par ce biais.
UniCredit détient actuellement environ 26% du capital de Commerzbank, auxquels s'ajoutent près de 4% via des total return swaps. Le ratio d'échange sera fixé par l'autorité allemande BaFin sur la base des VWAP (prix moyen pondéré par les volumes) sur trois mois des deux titres. Selon les estimations du groupe, il devrait s'établir à 0,485 action UniCredit pour une action Commerzbank, valorisant cette dernière à 30,8 EUR par action, soit une prime d'environ 4% par rapport au cours de clôture du 13 mars 2026.
L'offre serait lancée début mai
L'offre devrait être officiellement lancée début mai pour une période de quatre semaines. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le même mois afin d'autoriser l'augmentation de capital nécessaire. Sous réserve des autorisations réglementaires, le règlement est attendu au premier semestre 2027. UniCredit souligne que l'opération n'affectera ni sa politique de dividende ni son programme de rachat d'actions de 4,75 milliards d'euros prévu pour 2025, et estime que l'impact sur son capital restera négligeable en l'absence de prise de contrôle.
Cette OPE relance le serpent de mer des fusions bancaires transfrontalières en Europe. Tous les pays de l'UE estiment que c'est plutôt une bonne chose, mais aucun ne souhaite qu'une de ses banques tienne le rôle d'entité absorbée. Autant dire que cela complique la consolidation sectorielle. La présence d'Unicredit au capital de Commerzbank a déjà donné lieu à des passes d'armes entre l'Italie et l'Allemagne. Cette OPE ne manquera pas de raviver le débat.
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