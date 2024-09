Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UniCredit: rachat des 51% de CNP dans leur co-entreprise information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - CNP Assurances a annoncé mercredi qu'UniCredit avait décidé d'exercer son option d'achat sur l'intégralité des parts de 51% que détient l'assureur français dans leur co-entreprise italienne CNP UniCredit Vita (CUV).



Dans un communiqué, CNP - qui souligne que cette option se fait conformément aux termes conclus dans le cadre de leur pacte d'actionnaires - se dit fier du chemin parcouru avec Unicredit et de la réussite de leur société en commun.



Le groupe dit maintenant vouloir se focaliser sur son développement en Italie via sa filiale à 100%, CNP Vita Assicura, qui réalisé une activité équivalente à celle de CUV.



Cette annonce intervient alors qu'UniCredit a dévoilé mercredi une stratégie visant à 'totalement internaliser' ses activités italiennes en matière de bancassurance.



Outre le dossier CNP, ce choix se traduira, par ailleurs, par le rachat de la participation de 50% qu'Allianz contrôlait jusqu'ici au sein de leur entité commune UniCredit Allianz Vita (UAV).



A l'issue de ces opérations, UniCredit contrôlera donc 100% du capital de CUV et d'UAV.



Le géant italien des services financiers justifie sa décision par sa volonté d'accélérer sa croissance dans un métier générant des commissions stables et un niveau de rentabilité attrayant, et où il est déjà l'un des principaux acteurs, mais aussi par l'objectif de générer des synergies et renforcer son offre à destination de la clientèle.



A elles deux, les co-entreprises UAV et CUV avaient généré l'an dernier quelque 7,5 milliards d'euros de primes brutes émises, pour des réserves techniques cumulées de 44,9 milliards d'euros.



Le titre UniCredit progressait de plus de 1% mercredi matin à la Bourse de Milan suite à ces annonces.





Valeurs associées UNICREDIT 37,98 EUR MIL +1,92%