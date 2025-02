UniCredit: prise de participation de 4,1% dans Generali information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé dimanche détenir une participation de l'ordre de 4,1% au sein du capital de l'assureur italien Generali, acquise via des récents achats d'actions sur le marché.



Dans un communiqué, le géant bancaire transalpin évoque un 'pur investissement financier' n'ayant qu'un impact 'négligeable' sur son ratio de fonds propres dit 'common equity tier one' (CET1).



Le groupe précise détenir une participation additionnelle d'environ 0,6% de Generali pour le compte de ses clients et sous forme d'instruments de couverture.



UniCredit assure n'afficher aucun intérêt stratégique pour Generali, expliquant vouloir plutôt se concentrer sur l'offre publique lancée sur Banco BPM et sur son investissement dans l'établissement allemand Commerzbank.



Cotée à la Bourse de Milan, l'action UniCredit cédait 0,6% lundi matin suite à ces annonces, tandis que le titre Generali progressait de 1,2%, signant l'une des meilleures performances de l'indice STOXX Europe 600.



'Cet investissement s'inscrit dans la partie d'échecs qui se déroule actuellement en Italie autour de la recomposition du paysage financier', commentent ce matin les analystes d'Allinvest Securities.



'UniCredit cherche à acquérir Banco BPM, tandis que Generali souhaiterait rapprocher ses activités de gestion d'actifs avec celles de BPCE et que Montepaschi souhaiterait s'emparer de Mediobanca', rappelle la société de Bourse.





