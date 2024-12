Unicredit porte sa participation dans Commerzbank à environ 28%

La banque française va soumettre une demande d'autorisation au superviseur afin d'accroître sa participation au capital de Banco BPM entre 10% et 19,99%. Elle n'a cependant pas l'intention de lancer une offre publique sur le capital de Banco BPM, avec laquelle elle a des partenariats industriels dans le crédit à la consommation, l'assurance non-vie, la prévoyance et l'assurance emprunteur.

(AOF) - UniCredit a souscrit à de nouveaux instruments financiers relatifs aux actions Commerzbank, conformément à son ambition précédemment déclarée d'atteindre une participation de 29,9%. La position totale de la deuxième banque italienne s'élève désormais à environ 28% du capital de la banque allemande, dont 9,5% par le biais d'une participation directe et environ 18,5% par le biais d'instruments dérivés. UniCredit a déposé les documents réglementaires nécessaires à l'acquisition d'une participation dans Commerzbank supérieure à 10% et inférieure à 29,9%.

