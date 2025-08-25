UniCredit porte à 26% ses droits de vote dans Commerzbank

UniCredit CRDI.MI a annoncé lundi avoir porté ses droits de vote dans Commerzbank CBKG.DE à environ 26% en convertissant une partie supplémentaire de sa position synthétique en actions physiques, renforçant ainsi la position de la banque italienne comme premier actionnaire de Commerzbank.

La banque a ajouté que le reste de sa position synthétique devrait être converti en actions physiques en temps voulu, ce qui devrait porter sa participation avec droits de vote dans la banque allemande à environ 29%.

Deuxième plus grande banque italienne, UniCredit est devenu l'an dernier le premier investisseur privé de Commerzbank, malgré l’opposition marquée de l’Allemagne à un rachat complet de la banque allemande.

En juillet, UniCredit avait atteint 20% du capital de Commerzbank en convertissant des dérivés.

"L'augmentation de la participation d'UniCredit "ne change pas la situation fondamentale et notre position", a déclaré Commerzbank dans un communiqué, réitérant son engagement à croître et à créer de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

UniCredit, qui a obtenu plus tôt cette année le feu vert de la Banque centrale européenne pour monter jusqu’à 29,9% du capital de Commerzbank, a précisé lundi ne pas avoir l’intention de demander une représentation au conseil d’administration "pour le moment".

La banque a indiqué que son investissement "a dépassé nos critères financiers, créant ainsi une valeur significative pour les actionnaires d’UniCredit", tout en reconnaissant une hausse du coût global de l’opération.

"Le retour sur investissement est confirmé autour de 20%", a-t-elle ajouté.

La banque a précisé que l’impact total sur le ratio CET1 de sa participation de 29% avec droit de vote a augmenté pour atteindre environ 145 points de base, contre 110 points de base annoncés précédemment, en raison d’un cours de l’action plus élevé et d’une restructuration du dispositif de couverture par dérivés collar, visant à réduire la volatilité future du résultat.

Le gouvernement allemand maintient son opposition aux projets d'UniCredit visant à racheter Commerzbank, a déclaré lundi une porte-parole du ministère des Finances, ajoutant que les offres d'achat étaient "non coordonnées et inamicales".

Elle a ajouté que Berlin ne vendrait pas ses parts dans la banque allemande.

