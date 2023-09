Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit: plan de rachat d'actions, le titre bondit information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 14:38









(CercleFinance.com) - L'action UniCredit gagnait plus de 4% en Bourse de Milan mercredi après que le groupe bancaire italien a annoncé son intention de lancer un plan de rachat d'actions de 2,5 milliards d'euros.



A 14h30, le titre prenait 4,5%, affichant la deuxième plus forte hausse de l'indice italien MIB ESG, qui avançait au même moment de 1,4%.



Dans un communiqué, l'établissement financier explique bénéficier d'un niveau élevé de capital et afficher l'une des générations organiques de capitaux parmi les plus élevés du secteur.



Il met par ailleurs en avant ses solides performances financières, la robustesse de ses actifs ainsi que son coût du risque peu élevé d'un point de vue structurel.



'Tout ceci place le groupe en bonne position pour faire face aux périodes d'incertitude économique et pour démarrer son programme de rachats d'actions pour 2023', explique UniCredit.



Le début du plan de rachat demeure toutefois conditionné au feu vert de ses actionnaires, qui se réuniront en assemblée générale extraordinaire à la fin du mois d'octobre.



Au total, UniCredit a prévu de distribuer à ses actionnaires au moins 6,5 milliards d'euros en 2023, à comparer avec un montant de 5,25 milliards en 2022.





Valeurs associées UNICREDIT MIL +4.31%