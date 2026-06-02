Unicredit peut monter à plus de 30% de Commerzbank

En s'apprêtant à franchir le seuil fatidique des 30% du capital, Unicredit s'empare des leviers de commande face à Commerzbank. Ce basculement offre désormais à la banque italienne la maîtrise du calendrier. Le rapport de force est inversé, la balle est à Milan

Ouvert fin 2024, le dossier Unicredit-Commerzbank alimente sans relâche la chronique financière. Entre la banque italienne et allemande, les tractations n'ont cessé de changer de cap.

Fin 2024, profitant d'une cession de titres par l'Etat allemand, Unicredit fait une entrée surprise au capital de Commerzbank. La direction de la banque allemande s'oppose immédiatement au projet de fusion d'Andrea Orcel, brandissant des risques majeurs pour l'emploi et le financement de l'économie outre-Rhin.

Le régulateur s'en mêle en mars 2025 : la Banque centrale européenne autorise Unicredit à grimper jusqu'à 29,9% du capital. Pour calmer le jeu et temporiser, l'établissement italien s'engage alors à repousser toute décision d'acquisition complète à 2026.

La promesse a expiré et l'affaire repart de plus belle. En mars 2026, Unicredit passe à l'offensive et lance une offre publique d'échange (OPE). Verdict de Commerzbank : la prime proposée est insuffisante. En parallèle, la spéculation s'installe : plusieurs banques rivales entrent à leur tour au capital de l'établissement allemand pour parier sur l'issue de l'opération.

Aujourd'hui, la situation bascule. Selon les informations de Bloomberg, Unicredit aurait obtenu des engagements fermes pour porter sa participation bien au-delà des 30%. Les actionnaires ont en effet apporté suffisamment de titres à l'offre pour faire bondir la part directe de la banque italienne de 26,8% à plus de 30%.

Ce nouveau retournement de situation fait pencher la balance en faveur de Milan. En franchissant ce seuil d'OPA obligatoire, la banque italienne renforce encore une fois son influence sur Commerzbank.