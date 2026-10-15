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UniCredit obtient l'aval de la BCE pour prendre le contrôle de Commerzbank
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 22:02

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UniCredit a obtenu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour prendre le contrôle de Commerzbank, franchissant une étape majeure dans son projet de rapprochement avec la banque allemande. Cette décision intervient après une offre publique d'achat hostile de 45 milliards d'euros, achevée en juillet, qui a permis au groupe italien de porter sa participation à 48%. L'opération pourrait constituer la plus importante acquisition bancaire transfrontalière en Europe depuis la crise financière mondiale.

La BCE a autorisé UniCredit à dépasser le seuil de 30% du capital de Commerzbank et à accroître sa participation sans limite supérieure. La banque italienne prévoit de prendre effectivement le contrôle de son concurrent d'ici à la fin de l'année, avec environ 50% des droits de vote, sous réserve des dernières autorisations réglementaires. Cette stratégie lui permettrait de peser sur les décisions des actionnaires tout en évitant, à ce stade, le franchissement du seuil déclenchant une obligation de rachat des participations minoritaires dans mBank, filiale polonaise de Commerzbank. Déjà implanté en Allemagne à travers HVB, UniCredit poursuit ainsi une offensive engagée il y a plus de deux ans malgré l'opposition de la direction de Commerzbank et du gouvernement allemand.

Son directeur général, Andrea Orcel, souhaite désormais accélérer la transformation opérationnelle de Commerzbank en imposant dès janvier une stratégie destinée à améliorer sa rentabilité, tout en repoussant une éventuelle fusion complète à 2029-2030. Berlin réclame des garanties concernant le maintien du siège à Francfort, la préservation des emplois et le financement des entreprises allemandes. Parallèlement, Andrea Orcel envisage d'utiliser ses futurs droits de vote pour modifier la gouvernance de l'établissement, notamment en convoquant une assemblée des actionnaires afin de renouveler le conseil de surveillance et l'équipe dirigeante avant la prochaine assemblée générale annuelle.

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