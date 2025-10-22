Unicredit: nouvelle hausse du bénéfice net au troisième trimestre, supérieure aux attentes

La deuxième banque italienne UniCredit a vu son bénéfice net augmenter de 4,7% au troisième trimestre 2026, à 2,6 milliards d'euros, la hausse des commissions et une réduction des coûts compensant le recul des revenus engendrés par les taux d'intérêt.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Ce résultat, publié mercredi, est légèrement supérieur au consensus des analystes interrogés par Bloomberg, qui tablaient en moyenne sur un bénéfice net autour de 2,38 milliards d'euros.

Sur neuf mois, le bénéfice net d'UniCredit a progressé de 12,9% à 8,7 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires a atteint pour sa part 6,1 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,2% sur un an, en ligne avec les attentes des analystes interrogés par Bloomberg, qui avaient tablé sur 6 milliards d'euros.

La banque italienne a réitéré ses prévisions de croissance sur l'année, s'attendant à un bénéfice net de 10,5 milliards d'euros, "hors éventuelles mesures de gestion bénéficiant aux exercices 2026-2027 et suivants", a-t-elle souligné dans un communiqué.

"Les ambitions à moyen terme restent inchangées", a-t-elle ajouté, tablant sur "un bénéfice net pour l'exercice 2027 supérieur à 11 milliards d'euros".

"Nous sommes en bonne voie pour réaliser la meilleure année de notre histoire", s'est félicité Andrea Orcel, directeur général de la banque, cité dans le communiqué.

Les commissions sur les activités d'assurance d'UniCredit ont progressé de 7,6 % sur un an, à 2,1 milliards d'euros, portées notamment par de solides commissions d'investissement

A l'inverse, le revenu net d'intérêts a reculé de 5,4% à 3,4 milliards d'euros, "un résultat résilient dans un trimestre marqué par des taux d'intérêt plus bas", estime la banque.

Unicredit a en outre vu ses coûts diminuer de 0,1% au troisième trimestre par rapport à l'exercice précédent, tout en absorbant l'élargissement de son périmètre.

"Le groupe continue de tirer parti des opportunités offertes par les récentes initiatives stratégiques, grâce auxquelles nous prévoyons un renforcement supplémentaire des bénéfices récurrents et de la génération de capital pour les exercices 2026 et 2027", poursuit Unicredit.

Andrea Orcel avait pris de court les marchés en annonçant en septembre 2024 l'acquisition de 9% de sa rivale allemande Commerzbank, une participation qui n'a cessé depuis de s'accroître.

Il a affirmé début septembre que sa banque atteindrait "environ 30%" de participation dans sa rivale allemande Commerzbank "d'ici la fin de l'année".

L'établissement milanais détient jusqu'ici 26% du capital et a la possibilité de convertir à tout moment des options supplémentaires en titres, représentant environ 29% du capital.

Cela le rapprocherait du seuil de 30% qui, s'il est franchi, déclencherait une obligation de lancer une offre publique d'achat.