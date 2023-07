Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit: nomination d'un directeur opérationnel information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé mardi le retour de Gianfranco Bisagni au poste de directeur opérationnel, avec l'objectif de prêter main forte à Ali Khan, son nouveau directeur de la transformation numérique et des technologies de l'information.



Ali Khan, un ancien consultant de PWC spécialisé dans le 'cloud', doit succéder d'ici à la fin septembre à Jingle Pang, qui a décidé de quitter le groupe bancaire italien pour se rapprocher de sa famille, basée au Royaume-Uni et en Chine.



Afin de remplacer Gianfranco Bisagni, qui dirigeait jusqu'ici le activités de l'établissement en Europe centrale de l'est, UniCredit a décidé de promouvoir Teodora Petkova, qui conservera en parallèle ses fonctions de directrice générale du groupe en Croatie.



Bisagni avait déjà exercé le rôle de directeur opérationnel du groupe, entre juin et octobre 2022, mais à titre intérimaire.





