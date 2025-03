UniCredit: les acquisitions d'Aion Bank et Vodeno finalisées information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition de la banque numérique belge Aion Bank et de la société polonaise de traitement des paiements Vodeno pour un montant total de 376 millions de dollars.



Le géant financier italien explique que ces deux opérations - qui avaient été initialement officialisées au mois de juillet dernier - s'inscrivent dans le cadre de sa stratégie 'UniCredit Unlocked' visant à accélérer sa croissance organique, à pénétrer de nouveaux marchés et à conquérir de nouveaux clients.



Aion Bank est une banque numérique alimentée par l'intelligence artificielle tandis que Vodeno est un fournisseur de services bancaires en ligne (BaaS) entièrement basé sur le 'cloud'.





