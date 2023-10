Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit: lancement d'une tranche de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - UniCredit gagne plus de 1% à Milan, avec le lancement par la banque italienne de la première tranche de son programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 2,5 milliards d'euros et d'un nombre d'actions n'excédant pas 160 millions.



Pour l'exécution de cette première tranche, elle a engagé Goldman Sachs International en tant que courtier tiers qualifié, qui décidera des achats d'actions en toute indépendance, également en ce qui concerne le calendrier des transactions.



Il est prévu que les achats, effectués sur Euronext Milan, puissent être réalisés à titre indicatif d'ici mars 2024. Les actions UniCredit qui seront acquises dans le cadre de cette première tranche seront annulées.





Valeurs associées UNICREDIT MIL +1.65%