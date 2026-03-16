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UniCredit lance une offre pour acquérir plus de 30% de Commerzbank, sans prise de contrôle
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 09:34

Illustration du logo d'Unicredit

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UniCredit a ‌annoncé lundi lancer une offre visant à acquérir plus ​de 30% de son concurrent allemand Commerzbank, ce qui ferait franchir à la banque italienne le seuil d'obligation ​de prise de contrôle prévu par la législation allemande.

UniCredit a cependant ​déclaré ne pas s'attendre ⁠à atteindre le seuil de contrôle de son concurrent ‌allemand, dont il détient déjà 26% du capital et 4% supplémentaires par le biais ​de contrats de ‌swap de rendement total.

"UniCredit devrait détenir une ⁠participation supérieure à 30% dans Commerzbank sans pour autant en prendre le contrôle", a déclaré le groupe ⁠italien dans un ‌communiqué.

"L'offre vise à franchir le seuil critique ⁠de 30% prévu par la législation allemande en ‌matière de rachat et à favoriser un ⁠dialogue constructif avec Commerzbank et ses parties ⁠prenantes au cours ‌des prochaines semaines", a ajouté UniCredit.

Conformément à la réglementation ​allemande, l'autorité des marchés ‌déterminera le prix de l'offre, mais UniCredit a indiqué qu'elle s'attendait à ​ce qu'il soit fixé à 0,485 action UniCredit par action Commerzbank.

Cela impliquerait un prix de ⁠30,8 euros par action de Commerzbank, soit une prime de 4% par rapport au cours de clôture de la banque allemande le 13 mars.

(Rédigé par Valentina Za et Ludwig Burger ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)

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