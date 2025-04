UniCredit lance son offre sur Banco BPM à partir du 28 avril

La deuxième banque italienne UniCredit a annoncé mercredi lancer son offre publique d'échange (OPE) sur Banco BPM à partir du 28 avril, après avoir reçu le feu vert de l'autorité boursière (Consob).

L'OPE court jusqu'au 23 juin, indique dans un communiqué la banque qui n'a pas relevé le montant de son offre. UniCredit avait offert dès novembre 0,175 de son action ordinaire pour chaque action Banco BPM, valorisant sa rivale à 10,1 milliards d'euros.

UniCredit avait annoncé vendredi avoir également obtenu l'accord de la Banque centrale européenne (BCE) pour son offre de reprise de Banco BPM.

Banco BPM, issue en 2017 de la fusion entre Banco Popolare et Banca popolare di Milano, avait jugé hostile l'offre d'UniCredit et avait estimé que son montant était largement insuffisant.

La troisième banque italienne avait demandé à la mi-décembre en vain à la Consob de prendre des mesures afin de "protéger toutes les parties prenantes" de BPM et bloquer ainsi l'offensive d'UniCredit.

Banco BPM est devenue lundi l'actionnaire majoritaire du groupe de gestion d'actifs Anima sur lequel elle a lancé une offre publique d'achat (OPA), peu avant l'offre d'UniCredit.

Le PDG d'UniCredit, Andrea Orcel, avait prévenu en février qu'il pourrait retirer son OPE sur Banco BPM si cette dernière augmentait le montant de son OPA sur Anima.

Or non seulement BPM a relevé son offre, mais la banque est désormais actionnaire majoritaire d'Anima, et contrôle plus de 51,35% de son capital, a indiqué vendredi une source financière à l'AFP.

Banco BPM a toutefois subi un revers la semaine dernière, car la BCE s'est opposée à l'application d'une disposition européenne baptisée "compromis danois", même si la banque italienne a assuré que cette décision de la BCE n'était pas définitive.

Cette disposition réglementaire de l'UE permet aux bancassureurs de bénéficier d'un avantage relatif au niveau du calcul de leur ratio de solvabilité bancaire.

Andrea Orcel a averti que l'absence du "compromis danois" aurait un effet négatif sur les capitaux propres de BPM, laissant entendre qu'il pourrait retirer l'offre de reprise sur la troisième banque italienne pour ce motif.

BPM a assuré qu'une fusion avec UniCredit entraînerait 6.000 suppressions d'emplois, compte tenu des synergies de coûts de 900 millions d'euros par an invoquées par sa rivale.

UniCredit avait qualifié de "pure conjecture" ces accusations, estimant avoir fait ses preuves "dans la gestion de son personnel".

