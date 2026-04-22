UniCredit lance ses premiers ETF en partenariat avec BNP Paribas AM

UniCredit lance ses premiers fonds cotés (ETF) via sa plateforme d’investissement onemarkets. Une gamme de sept fonds, conçue avec BNP Paribas Asset Management, sera cotée sur la Bourse de Francfort et la Bourse de Milan.

La gamme initiale comprendra quatre ETF investis en actions et trois en obligations. Ils ont été conçus à partir des indices MSCI Universal.

Les ETF seront progressivement disponibles dans les douze pays où le groupe bancaire italien opère directement : Italie, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. Dès ce 16 avril, ils sont accessibles en Italie, en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg, ainsi qu’en Grèce, dans le cadre du partenariat stratégique avec Alpha Bank.

Les ETF commercialisés sous la marque «onemarkets» pourront être souscrits par les clients via les réseaux de distribution retail, banque privée et gestion de patrimoine, ainsi que bancassurance, au sein du réseau européen d’UniCredit. Les ETF seront également directement accessibles aux investisseurs sur le marché secondaire, élargissant ainsi la gamme de solutions onemarkets négociables sur ces plateformes.

Une étape stratégique

L’introduction de produits d’investissement gérés passivement représente une étape stratégique dans le développement de onemarkets. « Ce lancement souligne notre ambition de continuer à faire évoluer notre activité, en passant d’une plateforme de distribution performante vers une offre de gestion d’actifs distinctive et moderne, combinant une fabrication de produits solide, une distribution digitale et un focus client affirmé (…) », a commenté Chicco Di Stasi.

La plateforme onemarkets a été lancée en 2022 et ses premiers fonds ont vu le jour en 2023. Elle est détenue par Structures Invest, une société basée à Luxembourg filiale à 100?% d’UniCredit International Bank. La plateforme a marqué le retour d’UniCredit dans la gestion d’actifs – jusqu’à présent dépendant d’Amundi - après la vente de Pioneer à Amundi. Au 30 juin 2025, selon des chiffres parus dans Il Sole 24 Ore, Onemarkets avait levé 22 milliards d’euros et comptait une quarantaine de fonds. Une partie est gérée au sein du groupe et une autre est déléguée à des gestionnaires externes.

Du côté de BNP Paribas AM, on se réjouit de cette collaboration. « Nous sommes fiers de participer à ce projet, qui renforce notre relation avec le groupe UniCredit. La nomination de BNP Paribas Asset Management en tant que gestionnaire des nouveaux ETF onemarkets témoigne de notre expertise en gestion indicielle, qui joue un rôle stratégiquement important dans nos plans de développement », déclare Sandro Pierri, directeur général de BNP Paribas Asset Management.

Laurence Marchal