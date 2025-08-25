 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
UniCredit: la participation directe dans Commerzbank atteint 26%
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 10:16

(Zonebourse.com) - UniCredit a annoncé lundi avoir porté sa participation directe dans Commerzbank autour de 26% suite à l'exercice de certains instruments financiers.

En tenant compte des instruments lui restant à convertir, la participation indirecte du groupe bancaire italien dans son homologue allemand avoisine 29%.

Bien qu'UniCredit indique ne pas avoir l'intention, pour l'instant, de demander un siège au sein du conseil d'administration, le géant financier transalpin assure qu'il continuera de suivre de près les progrès réalisés par Commerzbank dans le renforcement de son activité et dans son mécanisme de création de valeur.

'A ce jour, notre investissement a dépassé nos objectifs, en générant ainsi une valeur significative pour les actionnaires d'UniCredit', souligne-t-il dans un communiqué.

Le titre Commerzbank, en hausse de 0,7% aujourd'hui à la Bourse de Francfort, affiche en effet une hausse de 133% depuis le début de l'année.

'Nous espérons que cette dynamique positive se poursuivra', déclare UniCredit.

Valeurs associées

UNICREDIT
69,370 EUR MIL +0,26%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

