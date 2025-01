UniCredit: l'UE approuve l'acquisition de UniCredit CNP Vita information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif d'UniCredit CNP Vita par UniCredit, toutes deux italiennes.



UniCredit CNP Vita était auparavant contrôlée conjointement par UniCredit et CNP Assurances de France.



La transaction concerne principalement le secteur des assurances.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération proposée et de l'impact limité sur la structure du marché.





