UniCredit: l'UE a approuvé une acquisition en Italie information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 12:49









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'UniCredit Allianz Vita par UniCredit, toutes deux italiennes.



L'opération concerne principalement la fourniture d'assurance-vie en Italie.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position cumulée limitée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée.



L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





