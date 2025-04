UniCredit: inquiétudes exprimées face aux exigences de Rome information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - UniCredit a exprimé mardi ses inquiétudes face aux conditions posées par le gouvernement italien afin d'approuver son offre sur Banco BPM.



L'Italie a donné vendredi son feu vert au projet d'UniCredit de racheter Banco BPM, sous réserve du respect de certaines conditions, une disposition connue sous le terme de 'pouvoir d'or' de l'autre côté des Alpes.



Les conditions imposées par le conseil des ministres ont trait, entre autres, à la façon dont sont appelées à évoluer les activités de crédit de l'entité fusionnée.



Dans un communiqué, UniCredit souligne qu'il est inhabituel que le gouvernement italien ait recours à ses 'pouvoirs spéciaux' dans le cadre d'une transaction domestique impliquant deux banques italiennes, ajoutant que les raisons à l'origine de cette décision lui semblent 'peu claires'.



Le groupe bancaire estime que ces exigences pourraient nuire à sa capacité à prendre des décisions 'saines et prudentes' à l'avenir.



S'il dit avoir répondu aux autorités en faisant valoir ses points de vue, UniCredit dit ne pas être en mesure - en attendant - de prendre une décision définitive concernant son offre publique d'échange sur Banco BPM.



Pour les analystes de Deutsche Bank, il est toutefois peu probable que les conditions posées par Rome entraîne un retrait de l'offre déposée par UniCredit.



'De notre point de vue, l'acquisition améliorerait de manière significative le positionnement concurrentiel d'UniCredit en Italie et devrait être à la fois relutive et créatrice de valeur', estime le bureau d'études.



'A l'inverse, nous pensons qu'un échec à finaliser la transaction aurait des conséquences négatives sur le dossier d'investissement d'UniCredit' ajoute Deutsche Bank.





