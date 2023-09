Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unicredit : franche cassure des 21,3E, 'gap' 20,67E à portée information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 19:12









(CercleFinance.com) - Unicredit ressort de son corridor de consolidation sommitale par le bas, avec une franche cassure des 21,3E (plancher intraday des 8 et 24 août).

Le titre bascule sous 21E et devrait combler le 'gap' des 20,67E du 28 juin puis tester le palier des 20E (en fait 19,8E, l'ex-zénith du 19 avril).





