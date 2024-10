Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UniCredit:fait un point sur le programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - UniCredit fait un point sur l'exécution du programme de rachat d'actions au cours de la période du 30 septembre 2024 au 4 octobre 2024.



Au 4 octobre 2024, depuis le lancement de l'Anticipation CFF 2024, UniCredit a racheté 19 933 389 actions, soit 1,22 % du capital-actions, pour un montant total de 754 354 767,18 euros (soit 44,37 % du montant total de l'Anticipation CFF 2024).



À la même date, suite à l'annulation des actions propres le 26 juin 2024, UniCredit détient un total de 62.176.364 actions propres, soit 3,80% du capital-actions.





