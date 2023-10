UniCredit et Alpha Bank s’associent dans la distribution de fonds et de produits d'épargne-retraite en Grèce

Le groupe financier italien UniCredit et le groupe grec Alpha, maison-mère d’Alpha Bank, ont annoncé, lundi 23 octobre, un partenariat stratégique en Grèce et en Roumanie.

En Grèce, UniCredit va acquérir 51% du capital d’AlphaLife, une filiale d’assurance-vie d’Alpha, établie sur le segment des produits d’épargne et de retraite. UniCredit entend accélérer le développement des capacités d’AlphaLife et enrichir l’offre de gestion de fortune proposée par Alpha Bank à ses clients. Selon les termes de l’accord de partenariat, le groupe italien va ainsi pouvoir distribuer ses fonds mutuels via le réseau d’Alpha Bank en Grèce, qui représente une clientèle de plus de 3,5 millions d’individus. La possibilité de fournir d’autres produits et services sera explorée. L’accord final sur ce partenariat doit encore faire l’objet d’autorisations multiples, notamment des régulateurs concernés.

En Roumanie, les deux groupes vont fusionner leurs filiales locales pour former la troisième plus grosse banque roumaine en termes d’encours, soit une part de marché estimée à 12%. Alpha Bank disposera d’une part de 9,9% au capital de l’entité créée et recevra 300 millions d’euros en cash . La transaction doit être clôturée en 2024.

Enfin, UniCredit a également formulé une offre au Fonds de stabilité financière grec (HFSF) pour lui racheter les 9% qu’il détient dans Alpha.

L'Agefi