 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 244,00
-0,40%
Indices
Chiffres-clés

UniCredit confirme ses perspectives après un bénéfice au-dessus des attentes au T3
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 07:50

UniCredit CRDI.MI a confirmé mercredi ses prévisions de bénéfice pour l'année après avoir fait état d'un revenu trimestriel plus élevé que prévu au troisième trimestre, porté par les gains de transactions.

La deuxième banque italienne a affiché un bénéfice net de 2,6 milliards d'euros pour juillet-septembre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,4 milliards d'euros, selon un consensus compilé par le groupe.

Les revenus ont également dépassé les attentes grâce aux revenus de l'activité de trading de la banque, qui ont plus que doublé au cours du trimestre par rapport aux trois mois précédents.

UniCredit a confirmé son objectif de bénéfice pour l'année, à savoir 10,5 milliards d'euros.

Le groupe a déclaré que son ambition était de faire passer le bénéfice net au-dessus de 11 milliards en 2027 malgré un contexte macroéconomique difficile, notamment grâce à la contribution aux bénéfices des participations dans Commerzbank

CBKG.DE et la banque grecque Alpha Bank ACBr.AT .

(Rédigé par Valentina Za ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

COMMERZBANK
29,820 EUR XETRA 0,00%
UNICREDIT
63,040 EUR MIL 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 22.10.2025 08:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • ENGIE : Les signaux haussiers sont intacts
    ENGIE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 22.10.2025 08:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 22.10.2025 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Eurostar choisit Alstom pour 50 nouveaux trains, 2 milliards d'euros investis
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 08:41 

    La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mercredi avoir choisi l'industriel français Alstom pour construire 50 nouveaux trains, dont 20 en option, soit un investissement de 2 milliards d'euros avant l'arrivée de la concurrence sur les liaisons transmanche. Les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank