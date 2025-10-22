UniCredit confirme ses perspectives après un bénéfice au-dessus des attentes au T3

UniCredit CRDI.MI a confirmé mercredi ses prévisions de bénéfice pour l'année après avoir fait état d'un revenu trimestriel plus élevé que prévu au troisième trimestre, porté par les gains de transactions.

La deuxième banque italienne a affiché un bénéfice net de 2,6 milliards d'euros pour juillet-septembre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,4 milliards d'euros, selon un consensus compilé par le groupe.

Les revenus ont également dépassé les attentes grâce aux revenus de l'activité de trading de la banque, qui ont plus que doublé au cours du trimestre par rapport aux trois mois précédents.

UniCredit a confirmé son objectif de bénéfice pour l'année, à savoir 10,5 milliards d'euros.

Le groupe a déclaré que son ambition était de faire passer le bénéfice net au-dessus de 11 milliards en 2027 malgré un contexte macroéconomique difficile, notamment grâce à la contribution aux bénéfices des participations dans Commerzbank

CBKG.DE et la banque grecque Alpha Bank ACBr.AT .

