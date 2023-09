Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit: boosté par une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2,5% profitant de l'analyse positive d'UBS.



UBS réaffirme en effet sa recommandation 'achat' sur UniCredit avec un objectif de cours maintenu à 37 euros, une cible qui recèle un potentiel de progression de 68% pour l'action de la banque italienne, qui demeure sa favorite ('top pick') en Europe du Sud.



Revenant sur une conférence sectorielle qui s'est tenue la veille, le broker souligne qu'elle a été l'occasion pour UniCredit de réitérer son message sur la durabilité de ses résultats et de son retour de capitaux, avec 2,5 milliards d'euros de rachats d'actions proposés.





