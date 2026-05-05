UniCredit-Bénéfice trimestriel record au lancement de l'offre sur Commerzbank

par Valentina Za

UniCredit CRDI.MI a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel record, supérieur aux attentes, et a relevé ses perspectives annuelles, alors que la banque italienne lance une offre de prise de contrôle controversée sur Commerzbank CBKG.DE .

L'offre de 35 milliards d’euros vise à porter la participation d’UniCredit dans son concurrent allemand à un peu plus de 30%, contre un peu moins actuellement. Une fois ce seuil franchi, UniCredit pourra accroître sa participation à partir de l’an prochain en achetant simplement des actions sur le marché.

UniCredit a enregistré un bénéfice net pour janvier-mars en hausse de 16% sur un an, à 3,2 milliards d'euros, son meilleur résultat trimestriel jamais enregistré et nettement supérieur au consensus d'analystes fourni par la banque, qui tablait sur 2,7 milliards d’euros.

Le groupe a indiqué que des dividendes triplés provenant d’investissements financiers réalisés par son directeur général Andrea Orcel dans le cadre de sa stratégie de fusions-acquisitions avaient soutenu les revenus sur la période, malgré l’impact de la baisse des taux d’intérêt.

La décision d’Andrea Orcel de rapatrier en interne l’activité d’assurance-vie a également contribué à la croissance des revenus.

À la tête d’UniCredit depuis 2021, l’ancien banquier d’investissement Andrea Orcel n’est jusqu’à présent pas parvenu à conclure de fusion, malgré diverses tentatives. Il a toutefois conduit UniCredit à prendre des participations dans plusieurs établissements concurrents, dont Commerzbank, la banque grecque Alpha Bank et l’assureur italien Generali GASI.MI .

UniCredit vise désormais un bénéfice net d’au moins 11 milliards d’euros en 2026, contre une prévision précédente d’un résultat "autour" de ce niveau.

(Valentina Za, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)