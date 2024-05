Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UniCredit: bénéfice net de 2,6 MdsE en hausse de 24% information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 11:26









(CercleFinance.com) - UniCredit a enregistré un chiffre d'affaires net de 6,3 milliards d'euros au 1er trimestre 2024, en hausse de 10,9 % en glissement trimestriel et de 7,5 % en glissement annuel. Cette performance a été soutenue par des revenus nets d'intérêts de 3,6 milliards d'euros, 2,1 milliards d'euros de commissions et des provisions pour pertes sur prêts de 0,1 milliard d'euros.



Le bénéfice net d'exploitation ressort à 3,6 milliards d'euros et le bénéfice net est de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 24 % par rapport à l'année précédente.



Les prévisions de bénéfice net pour l'exercice 2024 se sont améliorées à plus de 8,5 milliards d'euros. Le groupe indique être en bonne voie pour atteindre les objectifs à moyen terme d'un RoTE supérieur à 15 %, un BPA solide.



' Nous avons démarré l'année sur des bases extrêmement solides avec un bénéfice net de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 24 % par rapport à l'année précédente, avec un rythme retentissant dans toutes les lignes clés et un RoTE de 19,5 %. Cela a été soutenu par un environnement nettement amélioré pour les frais et les actifs sous gestion ' a déclaré Andrea Orcel, directeur général d'UniCredit.





