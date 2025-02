Unicredit avertit qu'elle pourrait retirer son offre sur Banco BPM

La deuxième banque italienne a proposé le 25 novembre de racheter la troisième banque italienne. Le ratio d'échange a été fixé à 0,175 action nouvellement émise par UniCredit pour chaque action existante de Banco BPM. Quelques semaines plus tôt, Banco BPM avait offert de racheter Anima, dont elle était déjà le principal actionnaire avec 22,3% du capital.

Elle a par ailleurs averti les actionnaires "des risques et des incertitudes qui sous-tendent les propositions qui leur ont été faites et des conséquences possibles de leurs décisions qui peuvent affecter l'offre".

(AOF) - Unicredit menace de retirer son offre de rachat sur sa concurrente italienne, Banco BPM, notamment si ses actionnaires approuvent l’offre améliorée sur le gestionnaire d’actifs, Anima dévoilée mercredi dernier. Banco BPM propose désormais 7 euros par action Anima contre 6,2 euros auparavant. Dans un communiqué, UniCredit a rappelé qu'elle n'avait pas encore pris de décision concernant les conditions de l'offre. En Bourse, l'action Unicredit gagne 1,65% à 47,63 euros et Banco BPM, 0,68% à 8,82 euros.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.