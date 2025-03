UniCredit autorisée par la BCE à porter sa participation dans Commerzbank à 29,9% du capital

La banque italienne avait acquis 9% de sa concurrente allemande en septembre, avant de porter sa participation à environ 28% du capital, dont 9,5% par le biais d'une participation directe et environ 18,5% via des instruments dérivés.

(AOF) - UniCredit a reçu l'autorisation de la BCE d'acquérir une participation dans Commerzbank à hauteur de 29,9 %. La banque italienne a précisé que sa décision de procéder ou non à une combinaison potentielle est maintenant susceptible d'être prise bien après la fin de l'année 2025. En effet, plusieurs autres autorisations sont encore nécessaires avant que les quelque 18,5 % d'actions détenues par le biais de produits dérivés puissent être converties en actions physiques, notamment celle de l'Office fédéral allemand des ententes.

