Unibel: plus de 16.000 actions apportées à l'OPAS

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Unibel, soit du 27 mai au 9 juin inclus, Comptoir Général des Fromagers Français a acquis 16.368 actions au prix unitaire de 1.180 euros.



À la clôture de l'offre, l'initiateur détient de concert 2.305.468 actions, soit 99,22% du capital et 93,93% des droits de vote d'Unibel. La suspension de la cotation des actions est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





