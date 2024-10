Unibail-Rodamco-Westfield: Xavier Niel démissionne du conseil de surveillance

(AOF) - "Suite à sa nomination au conseil d'administration de ByteDance, la maison mère de TikTok", Xavier Niel a informé le conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield de sa décision de démissionner de son poste de membre du conseil à compter du 4 octobre 2024. Le groupe ajoute dans son communiqué que le président du CS a "chaleureusement remercié" Xavier Niel pour "son soutien total à la stratégie et à la direction du groupe en tant qu'actionnaire principal". Xavier Niel détient un peu moins de 16,7% du capital.

Xavier Niel a proposé la cooptation de Michael Boukobza pour la durée restante de son mandat de membre du CS. Le conseil d'administration, sur recommandation de son comité de gouvernance, de nomination et de rémunération (GNRC), a décidé de coopter Michael Boukobza en tant que membre non indépendant du conseil d'administration et de le nommer membre du GNRC.

Âgé de 46 ans, Michael Boukobza est diplômé de l'ESCP et de Paris Dauphine et possède 25 ans d'expertise en entrepreneuriat et en optimisation des coûts principalement dans les télécommunications, l'innovation, le développement numérique et la presse. Il apporte "de solides connaissances en finance, ESG, Digital/E-commerce", et "une expérience internationale et en fusions et acquisitions". La cooptation de Michael Boukobza sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale annuelle d'URW

AOF - EN SAVOIR PLUS