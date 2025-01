Unibail-Rodamco-Westfield se désengage d'un centre commercial à Prague

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield annonce vendre 25 % de sa participation dans le Centrum Cerny Most de Prague à Upvest et RSJ Investments. Ce centre commercial de 85 000 mètres carrés est l'une des destinations les plus performantes de la capitale tchèque. La transaction est réalisée à un prix d'offre implicite de 553 millions d'euros (à 100%), "en ligne avec la dernière valeur comptable non affectée". Avec cette transaction, le groupe a désormais réalisé ou sécurisé 1,6 milliard d’euros de transactions depuis janvier 2024, ce qui réduira sa dette nette proportionnelle du même montant.

URW continuera à gérer l'actif, qui restera entièrement consolidé par le groupe, et générera des honoraires de gestion d'actifs et de biens.

Le centre est actuellement en cours d'extension à hauteur de 9 000 mètres carrés, avec de nouvelles installations de vente au détail, de restauration et de loisirs qui seront livrées en 2026.

La transaction créera une coentreprise à long terme, les partenaires ayant la possibilité d'acquérir une participation supplémentaire allant jusqu'à 24 % au cours des deux prochaines années sur la base de la valeur d'expertise à ce moment-là, "en tenant compte de l'avantage de l'extension en cours".

Dans le cadre de la transaction, l'actif a été financé par un prêt hypothécaire vert pouvant atteindre 268 millions d'euros, le plus gros prêt immobilier commercial syndiqué sur le marché tchèque depuis 2023, qui sera en partie utilisé pour financer l'extension en cours du centre commercial.

