Unibail-Rodamco-Westfield relève la perspective de la note à Stable

(AOF) - Fitch Ratings a rehaussé la perspective de la note de défaut émetteur à long terme d'Unibail-Rodamco-Westfield SE de négative à stable et a confirmé sa note " BBB+ ". " La révision des perspectives reflète la réduction de l'effet de levier d'Unibail, avec une prévision de dette nette sur Ebitda à 11 en 2023 et plus proche d'environ 10 en 2024 et 2025 en utilisant le produit de cessions d'actifs continues " explique l'agence de notation.

Elle estime que le marché de l'investissement dans l'immobilier de détail s'améliore, mais les conditions pourraient retarder le programme de cession européen restant de 0,7 milliard d'euros et la poursuite de la rationalisation du portefeuille de centres commerciaux régionaux aux États-Unis.

" Les notations reflètent également la grande qualité du portefeuille d'Unibail, composé de centres commerciaux gérés activement, pour la plupart de première qualité, en Europe et aux États-Unis. La plupart de ces actifs ont des zones de chalandise avec un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne. Cela devrait limiter l'impact de l'augmentation du coût de la vie sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs ", détaille Fitch.