Unibail-Rodamco-Westfield : projet de rationalisation de la structure organisationnelle

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé son intention de procéder à une fusion transfrontalière par absorption d’Unibail-Rodamco TH B.V., filiale néerlandaise à 100%. Le succès de cette opération est lié à la réalisation de certaines conditions suspensives usuelles. L’objectif pour le groupe est de rationaliser sa structure organisationnelle.

=/ Points clés /=

- Leader européen de l’immobilier commercial né des fusions Unibail, Rodamco et Westfield ;

- Loyers de 2,3 Md€ générés à 89 % par les 67 centres commerciaux, à 6 % par les congrès & expositions puis par les bureaux ; - Portefeuille de 49,7 Mds€ d’actifs répartis entre la France (35 %), les États-Unis (21 %), l’Europe centrale (11 %), l’Allemagne-Autriche (10 %), le Royaume-Uni (7 %) puis les pays nordiques (5 %) et les Pays-Bas (3 %) ,

- Ambition : positionnement sur 15 des marchés d’Europe les plus attractifs et 8 de ceux des États-Unis et croissance reposant sur 3 piliers -concentration, différenciation et innovation ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes – 9,37 % pour Xavier Niel et 11,7 % pour la Société Générale, Jacques Richier présidant le conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marie Tritant le directoire de 5 membres.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires « A Platform for Growth » 2025-2028 : - centres commerciaux sous marque Westfield, situés dans des zones au PIB/habitant supérieur de + 30 % aux moyennes nationales : croissance rapide des revenus par hausse des loyers et taux d’occupation d’une part, maximisation de la valeur des actifs d’autre part -potentiel dans le résidentiel (2,4 Md€ de m2 identifiés), développements mixtes et données, - désendettement accéléré par stricte discipline des coûts et cessions en Europe (972 M€ sur le 1er trimestre, 400 autres M€ sécurisés et discussions actives portant sur 1,2 Md€),

- agence interne de retail media Westfield Rise à la croissance rapide et très rentable ; 180 M€ de revenus vs 115 M€ en 2024, - licence Westfield : à l’image de celui signé en mai avec les centres Cinomi, nouveaux partenariats attendus, avec une rentabilité d’exploitation de 3° M€ environ en 2028,

- congrès & expositions : vers un bénéfice d’exploitation 2028 de 205 M€ environ, vs 167 M€ en 2018-24 via l’amélioration des connexions Paris-le Bourget et Paris-Nord Villepinte ;

- Stratégie environnementale « Better places 2030 » fondée sur 3 piliers, la qualité des immeubles, la connectivité et l’intégration dans l’environnement urbain : - 2024 : réduction de 42 % en de l’emprunte carbone vs 2015, - valorisation des déchets en lien avec les communautés locales, plan de sobriété énergétique et installation de capacités d’énergie renouvelables…, - emprunts Green Financing Framework aux critères ESG renforcés ; - Livraison des 3,5 Mds€ de projets en pipeline pour 2025 à Hambourg, Londres et Cerny et attente de projets d’extension et densification ;

- Bilan encore tendu avec un ratio sur capitaux propres de 41,7 %, mais levier de la dette ramené à 8,1 et 13,9 Mds€ de disponibilités sécurisant les échéances financières jusqu’à fin 2028.

=/ Défis /=

- Évolution de l’actif net réévalué ou ANR (143,8 €), donnée-clé du secteur foncier à comparer au cours de Bourse, et du taux de vacance des centres commerciaux (4,8 %) ; - Objectifs 2025 d’une progression du résultat net par action de 9,3 à 9,5 € ; - Plan 2025-2028 : hausse annuelle de 5,8 à 5,6 % de l’excédent d’exploitation, ratio d’endettement LTV de 40 % et effet de levier de la dette de 8 ; - Forte hausse du dividende 2024, à 3,50 €, puis du dividende 2025 à 4,5 % et engagement sur un taux de distribution à 60 % au titre de 2026 puis 60 à 70 % au titre de 2027.