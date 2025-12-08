 Aller au contenu principal
Unibail-Rodamco-Westfield, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 8 décembre 2025-
information fournie par AOF 08/12/2025 à 12:01

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (+ 2,06% à 91,06 euros)

Le groupe immobilier spécialiste des centres commerciaux s'invite en tête de l'indice parisien. Vendredi, la société a pris acte de la démission de Jean-Marie Tritant, président et membre du conseil de surveillance, qui quittera ses fonctions à compter du 31 décembre 2025. Vincent Rouget est désigné en qualité de remplaçant temporaire en tant que président et membre du conseil de surveillance à compter du 1er janvier 2026. Il sera proposé pour nomination en tant que membre du conseil de surveillance lors de l'assemblée générale annuelle de 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader européen de l’immobilier commercial né des fusions Unibail, Rodamco et Westfield ;

- Loyers de 2,3 Md€ générés à 89 % par les 67 centres commerciaux, à 6 % par les congrès & expositions puis par les bureaux ;

- Portefeuille de 49,7 Mds€ d’actifs répartis entre la France (35 %), les États-Unis (21 %), l’Europe centrale (11 %), l’Allemagne-Autriche (10 %), le Royaume-Uni (7 %) puis les pays nordiques (5 %) et les Pays-Bas (3 %) ,

- Ambition : positionnement sur 15 des marchés d’Europe les plus attractifs et 8 de ceux des États-Unis et croissance reposant sur 3 piliers -concentration, différenciation et innovation ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes – 9,37 % pour Xavier Niel et 11,7 % pour la Société Générale, Jacques Richier présidant le conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marie Tritant le directoire de 5 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « A Platform for Growth » 2025-2028 :

- centres commerciaux sous marque Westfield, situés dans des zones au PIB/habitant supérieur de + 30 % aux moyennes nationales : croissance rapide des revenus par hausse des loyers et taux d’occupation d’une part, maximisation de la valeur des actifs d’autre part

-potentiel dans le résidentiel (2,4 Md€ de m2 identifiés), développements mixtes et données,

- désendettement accéléré par stricte discipline des coûts et cessions en Europe (2,2 Md€ d'ici 2026, dont 1,6 Md€ sécurisés à fin juin),

- agence interne de retail media Westfield Rise à la croissance rapide et très rentable ; 180 M€ de revenus vs 115 M€ en 2024,

- licence Westfield : à l’image de celui signé en mai avec les centres Cinomi, nouveaux partenariats attendus, avec une rentabilité d’exploitation de 3° M€ environ en 2028,

- congrès & expositions : vers un bénéfice d’exploitation 2028 de 205 M€ environ, vs 167 M€ en 2018-24 via l’amélioration des connexions Paris-le Bourget et Paris-Nord Villepinte ;

- Stratégie environnementale « Better places 2030 » fondée sur 3 piliers, la qualité des immeubles, la connectivité et l’intégration dans l’environnement urbain : - 2024 : réduction de 42 % en de l’emprunte carbone vs 2015,

- valorisation des déchets en lien avec les communautés locales, plan de sobriété énergétique et installation de capacités d’énergie renouvelables…,

- emprunts Green Financing Framework aux critères ESG renforcés ;

- Après le succès du centre de Hambourg, livraison des projets (1,6 Md€) à Londres et Cerny ;

- Bilan encore tendu avec un ratio sur capitaux propres de 41,7 % mais levier de la dette ramené à 9,2 et 13,9 Mds€ de disponibilités sécurisant les échéances financières jusqu’à fin 2028.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR (143,8 €, en repli de 4,8 % en raison de l’effet de change $/€), donnée-clé du secteur foncier à comparer au cours de Bourse, et du taux de vacance des centres commerciaux (4,8 %) ;

- Après une hausse des loyers de 7,1 % et un effritement du bénéfice par action récurrent, objectifs 2025 d’une progression du résultat net par action dans le haut de fourchette de 9,3-9,5 € ;

- Plan 2025-2028 : hausse annuelle de 5,8 à 5,6 % de l’excédent d’exploitation, ratio d’endettement LTV de 40 % et effet de levier de la dette de 8 ;

- Forte hausse du dividende 2024, à 3,50 €, puis du dividende 2025 à 4,5 % et engagement sur un taux de distribution à 60 % au titre de 2026 puis 60 à 70 % au titre de 2027.

Valeurs associées

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
91,1600 EUR Euronext Paris +2,17%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/12/2025 à 12:01:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

