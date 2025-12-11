Exosens décroche un contrat à 500 millions d'euros dans le cadre d'un accord entre un consortium industriel et l'armée allemande

Il s'agit du "marché le plus important en lunettes à vision nocturne dans l'histoire d'un membre de l'Otan", selon le consortium qui fabriquera les appareils.

Des lunettes de vision nocturne. (illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le spécialiste des technologies d'intensification de lumière français Exosens a décroché un contrat à 500 millions d'euros avec le consortium Theon/Hensoldt, qui a lui même signé un accord avec l'organisme européen de coopération en matière d'armement (Occar) pour la fourniture de 100.000 jumelles de vision nocturne aux forces armées allemandes, ont annoncé les groupes Theon et Exosens.

"Il s'agit du contrat probablement le plus important jamais conclu dans l'histoire de la technologie de vision nocturne ", indique dans un communiqué le français Exosens (ex-Photonis Group), spécialiste des technologies d'intensification de lumière et qui fournira au consortium une des pièces centrales de ces dispositifs.

Il s'agit du "marché le plus important en lunettes à vision nocturne dans l'histoire d'un membre de l'Otan", ajoute Theon dans un communiqué séparé, qui précise que ce contrat est évalué à "environ un milliard d'euros" .

L'Allemagne "pionnière"

Il impliquera la fourniture de 200.000 tubes fabriqués par Exosens pour une valeur de plus de 500 millions d'euros, indique-t-il. Ces tubes serviront à fabriquer des jumelles produites par la société Theon.

"Ce contrat consacre l'adoption massive de la technologie basée sur tube 16mm développé par Exosens, explique le communiqué d'Exosens. Dès 2015, l'Allemagne a été pionnière en identifiant le potentiel de cette innovation, posant ainsi les bases d'un nouveau standard européen qui a été adopté par plusieurs nations européennes."

Ce contrat inclut également 4.000 dispositifs (soit 8.000 tubes) à destination des forces armées belges.

Pour Exosens, "il marque un tournant décisif pour l'Europe, qui s'impose désormais comme un leader technologique aux côtés des États-Unis dans ce domaine" de la vision nocturne. Il s'agit d'"une étape majeure pour les capacités de défense européennes", insiste le fabricant français.