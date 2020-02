Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail Rodamco Westfield forme une JV avec CA Assurances et La Française Reuters • 12/02/2020 à 17:55









PARIS, 12 février (Reuters) - Unibail Rodamco Westfield UNBP.AS : * ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ET LA FRANÇAISE SUR UN PORTEFEUILLE DE CINQ CENTRES COMMERCIAUX EN FRANCE D'UN MONTANT DE €2 MDS * CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ET LA FRANÇAISE VONT ACQUÉRIR UNE PART DE 54,2% DANS CETTE COENTREPRISE * UNIBAIL RODAMCO WESTFILED CONSERVERA UNE PART DE 45,8% ET CONTINUERA À GÉRER SES ACTIFS VIA DES CONTRATS DE GÉRANCE À LONG TERME * LA NOUVELLE JV POSSÈDERA LES CENTRES COMMERCIAUX D'AÉROVILLE, SO OUEST, RENNES ALMA, TOISON D'OR ET CONFLUENCE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur UNBP.AS (Rédaction de Paris)

