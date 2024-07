Unibail Rodamco Westfield confirme ses prévisions 2024

(AOF) - Unibail Rodamco Westfield affiche un excédent brut d’exploitation (EBE) à 1,195 milliard d’euros au premier semestre, en hausse de 5,8 % à périmètre constant par rapport à l'année dernière. Le groupe immobilier spécialiste des espaces commerciaux affiche un RNRAPA (résultat net récurrent par action ajusté) de 5,14 euros sur la période, en baisse de 2,7% sur un an, mais confirme sa prévision de RNRAPA pour 2024 comprise entre 9,65 et 9,80 euros et sa politique de distribution.

Le groupe souligne que cette performance est soutenue par "la hausse du chiffre d'affaires des commerçants, l'augmentation de la fréquentation, le dynamisme de l'activité locative des centres commerciaux et bureaux, et des résultats records de l'activité Congrès & Expositions".

"Dans un marché de l'investissement difficile, nous avons sécurisé environ 300 millions d'euros de cessions et nous sommes actuellement en discussions actives sur l'équivalent d'un milliard d'euros d'actifs", souligne Jean-Marie Tritant, président du directoire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.