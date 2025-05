Unibail-Rodamco Westfield cède un actif aux Pays-Bas

(AOF) - Wereldhave et Sofidy (filiale de Tikehau Capital) se sont associés afin de procéder au rachat du centre commercial Stadshart Zoetermeer et de ses parkings à Zoetermeer, aux Pays-Bas, auprès d’Unibail-Rodamco Westfield. Le montant de la transaction s’élève à 150 millions d’euros (165,6 millions d’euros taxes comprises) pour un actif d’une surface brute de 59 000 m² (hors parking), qui accueille 8 millions de visiteurs chaque année, et qui compte plus de 110 locataires, soit un large éventail d’enseignes nationales et internationales.

La clôture de la transaction est espérée pour la fin du deuxième trimestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader européen de l’immobilier commercial né des fusions Unibail, Rodamco et Westfield ;

- Loyers de 2,3 Md€ générés à 89 % par les 67 centres commerciaux, à 6 % par les congrès & expositions puis par les bureaux et les congrès ;

- Portefeuille de 49,7 Mds€ d’actifs répartis entre la France (35 %), les Etats-Unis (21 %), l’Europe centrale (11 %), l’Allemagne-Autriche (10 %), le Royaume-Uni(7 %) puis les pays nordiques (5 %) et les Pays-Bas (3 %) ,

- Ambition de recentrage sur l’Europe reposant sur 3 piliers -concentration, différenciation et innovation- avec maintien résiduel des actifs de prestige aux Etats-Unis ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes – 9,37 % pour Xavier Niel et 11,7 % pour la Société Générale,, Jacques Richier présidant le conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marie Tritant le directoire de 5 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- renversement de la stratégie nord-américaine ; après un programme, lancé en 2021, de réduction massive de la présence aux Etats-Unis, décision prise en février de maintien des centres commerciaux les plus prestigieux,

- maximisation de la valeur des actifs : exploitation du potentiel dans le résidentiel (2,4 Md€ de m2 identifiés,, dans les données et lancement de développements mixtes,

- accélération du désendettement par stricte discipline des coûts et cessions (972 M€ en Europe sur le 1er trimestre), d’où la reprise des acquisitions, de 800 M€ en 2024,

- développement de la marque Westfield et croissance rapide de l’activité très rentable de l’agence interne Westfield Rise,

- Stratégie environnementale « Better places 2030 » fondée sur 3 piliers, la qualité des immeubles, la connectivité et l’intégration dans l’environnement urbain :

- 2024 : réduction de 42 % en de l’emprunte carbone vs 2015,

- valorisation des déchets en lien avec les communautés locales, plan de sobriété énergétique et installation de capacités d’énergie renouvelables…,

- emprunts Green Financing Framework aux critères ESG renforcés ;

- Livraison des 3,5 Mds€ de projets en pipeline pour 2025 à Hambourg, Londres et Cerny ;

- Bilan encore tendu malgré avec un ratio sur capitaux propres de 41,7 % mais levier de la dette ramené à 8,1, 13,9 Mds€ de disponibilités sécurisant les échéances financières jusqu’à fin 2028.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR (143,8 €), donnée-clé du secteur foncier à comparer au cours de Bourse, et du taux de vacance des centres commerciaux (4,8 %) ;

- Attente de la présentation investisseurs le 15 mai ;

- Objectifs 2025 d’une progression du résultat d’exploitation, ;

- Forte hausse du dividende 2024, à 3,50 €.