Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco-Westfield a rouvert 65 de ses 90 centres commerciaux Reuters • 02/06/2020 à 08:30









PARIS (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mardi que 65 de ses 90 centres commerciaux avaient rouvert à la suite de la levée des mesures de confinement imposées face à la pandémie de coronavirus. Avec la réouverture des centres en Espagne le 8 juin, puis de ceux à Londres le 15 juin, le groupe s'attend à avoir au moins 87% de ses centres commerciaux ouverts d'ici cette dernière date. (Blandine Hénault)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO Euronext Paris 0.00%