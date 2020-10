Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco: Un groupe d'investisseurs dont Xavier Niel lance une bataille d'actionnaires Reuters • 15/10/2020 à 07:46









PARIS, 15 octobre (Reuters) - Un consortium d'investisseurs européens conduit par Xavier Niel et Léon Bressler a appelé jeudi au rejet du projet de réorganisation d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) URW.AS . Dans un communiqué, le groupe emmené par le patron d'Iliad et l'ancien PDG d'Unibail demande à tous les actionnaires du leader de l'immobilier commercial de voter contre ce projet qui sera soumis au vote de l'assemblée générale le 10 novembre. Ils déplorent que le projet baptisé Reset "repose pour l'essentiel sur l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, au lieu de repositionner les activités d'URW sur son coeur de métier: un portefeuille exceptionnel de centres commerciaux prime en Europe". Ces investisseurs détiennent une participation de 4,1% dans Unibail-Rodamco-Westfield. (Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam 0.00% ILIAD Euronext Paris -0.52%