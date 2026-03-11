Unibail-Rodamco : retombe vers 95,5E, l'ex résistance majeure du 8 janvier
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:19
La correction amorcée sous 106,65E le 27 février devrait se poursuivre jusqu'au retracement de la MM100 (93,7E) puis la MM200 qui gravite vers 90E, au niveau du plancher testé sans relâche du 21 novembre 2025 au 21 janvier 2026.
Valeurs associées
|96,1200 EUR
|Euronext Paris
|-1,52%
