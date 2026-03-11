 Aller au contenu principal
Unibail-Rodamco : retombe vers 95,5E, l'ex résistance majeure du 8 janvier
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:19

Unibail-Rodamco retombe vers 95,5E, l'ex résistance majeure du 8 janvier et pourrait s'en aller combler le "gap" des 94,76E du 9 mars dans la foulée.
La correction amorcée sous 106,65E le 27 février devrait se poursuivre jusqu'au retracement de la MM100 (93,7E) puis la MM200 qui gravite vers 90E, au niveau du plancher testé sans relâche du 21 novembre 2025 au 21 janvier 2026.

