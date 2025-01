Unibail R Westfield: sauve le support des 71, grimpe à 73,6E information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 17:27









(CercleFinance.com) - La brusque détente des taux du jour profite à Unibail R Westfield au meilleur moment : les titre sauve le support des 71E, grimpe vers 73,6E.

Mais le titre risque de rencontrer une forte résistance vers 76E et surtout 76,26E, base du 'gap' du 9 décembre dernier.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 73,34 EUR Euronext Paris +3,06%