Unibail R Westfield : rétrograde de -4%, jusque sous 79E information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield rétrograde de -4%, jusque sous 79E et menace ainsi le support des 79,1 du 4 février.

Le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 75,92E du 23 janvier dernier... et ex-zénith d'ouverture du 7 janvier.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 78,94 EUR Euronext Paris -4,08%