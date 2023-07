Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield : pulvérise la résistance des 51,6E information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 16:56









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield réagit très favorablement au 'CPI' US et à la baisse des taux qui s'ensuit : le titre grimpe de +4% et pulvérise la résistance des 51,6E du 14 avril.

Ce franchissement est de bon augure et valide un potentiel de hausse vers 55,9E (résistance du 14 mars) puis préfigure le comblement du 'gap' des 56,75E du 9 mars.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +2.97%